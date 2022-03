GameCube: modder crea una spettacolare versione portatile della storica console Nintendo

Pur senza aver ottenuto grande riscontro commerciale all'epoca, il Nintendo GameCube nel corso degli anni si è ritagliato la sua fetta di estimatori rimasti colpiti dal parco titoli della console ricco di grandi giochi e piccole perle sconosciute meritevoli di essere riscoperte.

L'affetto dei giocatori nei confronti del Cubo è tale che in passato si sono anche diffuse reinterpretazioni in chiave portatile della console: si trattava di semplici fake volti a stuzzicare la fantasia degli utenti, ma ma mai divenuti realtà. Almeno fino ad ora. Il modder GingerOfOz ha infatti dato vita a quel progetto immaginario, creando un GameCube portatile perfettamente funzionante.

Attraverso un dettagliato video su Youtube, il creatore spiega nel dettaglio tutti i passaggi tecnici che hanno portato alla nascita e sviluppo del suo progetto, dal look simile a quello di un Game Boy Advance SP. Al suo interno, a dire il vero, è stata montata una versione più piccola della motherboard di Wii, console per l'appunto retrocompatibile con i giochi per GameCube. Il display del lavoro finale viaggia a 480p ed è in grado di far funzionare correttamente classici quali The Legend of Zelda Wind Waker, Mario Kart Double Dash!! e Pokémon Colosseum.

Vi piacerebbe avere anche voi un GameCube portatile? Vi ricordiamo nel frattempo quanti giochi sono usciti su Nintendo GameCube. Nel 2021 la piattaforma ha inoltre compiuto 20 anni: ecco quindi quali sono i migliori giochi per GameCube che meriterebbero di essere assolutamente giocati.