GameCube Portable: il modder rilascia ufficialmente i progetti dell'hardwar

Quante volte, giocando in modalità docked o in portabilità con il proprio Nintendo Switch, vi è capitato di voler recuperare vecchie glorie del passato di Nintendo? E, soprattutto, vi è mai capitato di voler recuperare dei giochi del GameCube o del Wii? C'è chi, invano, ha sempre sperato nell'arrivo dell'emulazione sulla console ibrida di Nintendo.

Negli ultimi anni abbiamo assistito a diversi miglioramenti dell'emulazione. Ad aver beneficiato dell'avanzamento tecnologico è stato proprio l'iconico emulatore Dolphin, che ha fatto dei passi da gigante grazie ai bug di True Crime. L'importanza delle generazioni videoludiche di riferimento - GameCube e Wii- hanno portato a richiedere a gran voce l'implementazione dell'emulazione su Nintendo Switch, così da permettere di far rivivere delle vecchie glorie videoludiche a tutti i giocatori. Tuttavia, sappiamo che ciò non è mai successo, seppure l'approdo della Super Mario 3D All-Stars abbia dimostrato l'esatto opposto - stando alle informazioni dei dataminer rilasciate in seguito all'uscita della collection -.

Tuttavia, il sogno proibito di moltissimi giocatori sta per diventare realtà. Dopo la creazione della versione portatile di GameCube ad opera del modder GingerOfOZ, l'utente è tornato sui forum online a parlare, ancora una volta, del progetto che ha preso piede proprio a partire da Ashida, creato in precedenza dal modder Wesk. Il design estetico della piattaforma è sicuramente sorprendente ed una goduria per gli occhi di ogni videogiocatore, il quale rimarrà entusiasta alla sola idea di poter - un giorno - provare con mano questo piccolo capolavoro informatico.

All'interno della piattaforma è presente l'hardware di Nintendo Wii e l'ergonomia della console richiama l'impugnatura del controller di GameCube. Inoltre, l'hardware possiede dalla sua uno schermo dalle dimensioni di cinque pollici ed una batteria che garantisce un totale di tre ore circa di gioco. Però, la vera novità circa il progetto è un'altra e potrebbe essere molto interessante per gli appassionati di tech: il modder ha rilasciato online i progetti della piattaforma, consentendo di poter dare un'occhiata nel dettaglio e, per più audaci, tentare di emulare il lavoro da lui svolto. L'utente ha anche pubblicato una scheda tecnica della console:

Rivestimento OMGWTF per una facile rifinitura

Display pollici 16:9 con un supporto al controller VGA o le schede Direct Drive

Doppio dissipatore di calore dalle dimensioni di 35*35*10 o uno singolo da 35*70*10

Doppio pulsante Z per avere le funzionalità del Wiimote del secondo giocatore

Batteria dalla durata di 3.5 ore di gioco (10.000mAh)

Schede controller e audio personalizzate

GingerOfOz ha rilasciato i download della stampa 3D del modello dalle qualità differenti, così da garantire il download e la gestione della complessità di tali file per qualsiasi PC. Cosa ne pensate di questo incredibile progetto? Diteci la vostra opinione qui sotto, attraverso la sezione dedicata ai commenti.