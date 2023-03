GameCube con schermo LCD portatile: alla riscoperta del gadget perduto di Nintendo

A più di venti anni di distanza dal lancio del GameCube, l'iconica console Nintendo continua a riservare delle sorprese. Da un raro frammento di un reportage dagli stand E3 2002 di Nintendo emergono le scene di uno schermo LCD portatile per GameCube.

Nel video che campeggia a inizio articolo si possono infatti ammirare Shigeru Miyamoto, Bill Trinent e il compianto Satoru Iwata discutere del lavoro portato avanti dai progettisti Nintendo per trasformare il GameCube in una console portatile attraverso questo accessorio su licenza ufficiale che, però, non vide mai la luce dei negozi.

Nel reportage che la redazione di IGN.com realizzò nell'estate del 2002 vengono riprese anche le dichiarazioni di Iwata sulla collaborazione stretta al tempo da Nintendo con Yuji Naka: il papà di Sonic dichiaratosi colpevole di insider trading ai danni di Square Enix ha collaborato con la casa di Kyoto per dare forma, appunto, al prototipo di questo schermo LCD portatile. L'intenzione di Iwata e Naka era infatti quella di lanciare sul mercato questo accessorio per consentire ai giocatori di portare con sé la propria console per divertirsi in viaggio con Phantasy Star Online.

Gli alti costi da sostenere all'epoca per produrre degli schermi LCD con le dimensioni, l'efficienza energetica e la risoluzione richiesti da Nintendo (320x240 pixel) spinsero però la casa di Super Mario ad abbandonare questo progetto, lasciando campo libero alle aziende di terze parti che, negli anni successivi, occuparono questa particolare nicchia di mercato lanciando i propri gadget con schermi portatili per GameCube. Qualora ve la foste persa, qui trovate la spettacolare versione portatile di GameCube di un modder.