Gamedec: l'RPG a tema cyberpunk arriva domani su PC e Switch

Mancano ormai solo poche ore al debutto di Gamedec, un nuovo titolo che unisce l'immaginario cyberpunk a meccaniche tipiche dei giochi di ruolo con visuale isometrica.

In Gamedec i giocatori prendono il controllo di un investigatore privato il cui obiettivo è quello di risolvere crimini all'interno di una realtà virtuale per conto dei propri clienti. Il titolo si basa quindi sull'esplorazione, sull'analisi degli indizi e sui dialoghi con i personaggi, i quali potrebbero fornirci informazioni fondamentali per la risoluzione di un caso.

Ecco di seguito l'elenco dei requisiti di sistema della versione PC:

Minimi

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel i5-3570 / AMD FX-8140

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GTX 760 / AMD Radeon R9 270

DirectX: Versione 11

Archiviazione: 17 GB di spazio disponibile

Consigliati

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel i7 4770k / AMD Ryzen 5 1500X

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GTX 1060 6GB / AMD RX580

DirectX: Versione 11

Archiviazione: 17 GB di spazio disponibile

Prima di lasciarvi al trailer di lancio, vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile a partire da domani, giovedì 16 settembre 2021, alle ore 17:00 del fuso orario italiano sulle seguenti piattaforme: Nintendo Switch e PC (tramite Epic Games Store, Steam e Good Old Games).