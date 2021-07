Gamelife Buyback: fino al 31 agosto ottieni il 90% della valutazione in cash

A inizio luglio vi abbiamo presentato il servizio Buyback di Gamelife che permette di vendere giochi e console usate direttamente online, ricevendo credito da spendere sull'eCommerce o cash tramite bonifico bancario. Da oggi c'è però una nuova offertache rende questa seconda modalità ancora più conveniente!

Normalmente, la catena accredita il 100% del valore dei prodotti ritirati in credito da spendere online sul sito di Gamelife.it oppure il 70% del valore totale nel caso si opti per ricevere il credito tramite bonifico bancario. Terminata l'offerta lancio che prevedeva l'accredito del 100% della cifra anche optando per il pagamento cash con bonifico, Gamelife lancia oggi una nuova promozione valida fino al 31 agosto 2021.



Tutti coloro che utilizzeranno il servizio Buyback scegliendo la modalità di pagamento cash riceveranno il 90% del credito invece del consueto 70%, mentre nulla cambia per quanto riguarda il credito da spendere online, in questo caso riceverete sempre e comunque il 100% del valore totale dei prodotti da voi venduti.



Da Gamelife trovate in questo periodo sconti su console e videogiochi usati, inoltre vi invitiamo a consultare il nuovo volantino SpendiMeno di luglio 2021 con offerte su console, videogiochi, accessori, gadget, LEGO e merchandising. Una buona occasione per rendere più allegra e divertente la vostra estate, risparmiando.