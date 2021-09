Gamelife Buyback: ottieni il 90% della valutazione cash, promo estesa fino al 30 settembre

La promozione Buyback di Gamelife ha tenuto banco in questa calda estate videoludica, la catena del gruppo Cidiverte acquista videogiochi, console e accessori usati direttamente dal cliente, online e senza bisogno di recarsi in negozio.

Normalmente Gamelife acquista i prodotti accreditando il 100% del valore in credito da spendere online ma in alternativa è possibile optare per il pagamento cash tramite bonifico bancario, in questo caso con una trattenuta del 30% e ottenendo quindi il 70% del valore totale dei prodotti venduti.

Per tutto il mese di agosto Gamelife ha pagato il 90% del valore anche a chi ha scelto la modalità di pagamento cash, la promozione è terminata il 31 agosto ma c'è una buona notizia perchè è stata estesa fino al 30 settembre. Questo vuol dire che per tutto il mese appena iniziato otterrete il 90% del valore della merce venduta scegliendo il pagamento con bonifico e come sempre il 100% in credito da spendere sul sito di Gamelife.

Ma come funziona Buyback di Gamelife? Vendere è facilissimo, vi basterà selezionare i prodotti che volete vendere a Gamelife dalle pagine del sito, completare la procedura inserendo i vostri dati e poi spedire il tutto all'indirizzo indicato. Nel giro di pochi giorni l'azienda valuterà i prodotti ritirati e se tutto sarà conforme provvederà ad emettere il rimborso nei confronti del cliente. Semplice e veloce.