Gamelife: come vendere giochi e console usate online in pochi minuti con BuyBack

BuyBack è il servizio online che vi permette di vendere console, giochi e accessori usati direttamente a Gamelife, senza bisogno di muoversi da casa e ricevendo il pagamento sotto forma di credito da spendere online o cash con bonifico bancario. Anno nuovo, vita nuova e BuyBack si presenta al pubblico con due importanti novità.

Fino al 31 gennaio torna la promozione che vi permetterà di ottenere il 90% del valore totale dei prodotti venduti scegliendo l'opzione di pagamento tramite cash bonifico (normalmente questo metodo di pagamento prevede un compenso del 70% sul totale) e come sempre il 100% del valore scegliendo il rimborso tramite credito spendibile da Gamelife. Ma come fare per vendere i propri prodotti di seconda mano senza uscire di casa? E' facilissimo e vi basterà seguire questa procedura:

Cerca i prodotti in tuo possesso sul sito di Gamelife e una volta individuati clicca sul pulsante Vendi il tuo usato evidenziato in verde

Una volta aggiunti tutti i prodotti al carrello Usato da vendere seleziona Vai al checkout

Inserite i vostri dati e la modalità di accredito: cash con bonifico o credito Gamelife

Imballa i prodotti e spediscili all'indirizzo indicato nella email di conferma, le spese di spedizione sono a carico del cliente

Fatto! Gamelife valuterà i prodotti ricevuti e, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento del pacco. Gli articoli ritenuti non idonei verranno restituiti al proprietario. BuyBack è l'innovativo servizio di Gamelife per la vendita di prodotti usati, se volete vendere in maniera ancora più semplice e intuitiva potete utilizzare il nuovo box per la compravendita che trovate nella home page di Gamelife. Ilpermette di trovare rapidamente i prodotti da vendere semplicemente digitando il codice a barre del gioco, dell'accessorio o della console, in questo modo l'articolo verrà subito visualizzato e aggiunto al carrello di vendita, con valutazione in evidenza. Questo strumento(la registrazione è gratuita) ma ricordatevi che giochi molto vecchi potrebbero non essere trovati correttamente con questo metodo.A gennaio c'è un motivo in più per vendere il tuo usato, fino a fine mese infatti Gamelife supervaluta le console PlayStatio n permettendo di, un buon incentivo per iniziare ad utilizzare il servizio BuyBack.