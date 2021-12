Gamelife lancia le offerte di Natale, online il nuovo volantino con sconti e promozioni

E' online il nuovo volantino Gamelife Spendimeno di Natale con tanti sconti e offerte per acquistare a prezzo scontato console, videogiochi e accessori, promozioni valide online e nei negozi dal primo al 12 dicembre.

Il volantino si apre con l'offerta Generazione Switch che offre la console Nintendo Switch in versione con Joy-Con Blu e Rosso Neon o Joy-Con Grigi in abbinamento con Just Dance 2022 al prezzo di 329 euro. Sconti anche sui giochi per la console Nintendo con Mario Kart 8 Deluxe e Animal Crossing New Horizons a 49 euro l'uno invece di 61 euro e Ring Fit Adventure con accessorio Ring-Con a 69 euro invece di 81 euro. Si continua con i Joy-Con (vari colori disponibili) a 69 euro la coppia e il PRO Controller per Nintendo Switch a 59 euro.

Altre offerte riguardano gli accessori Nacon: il Controller Wireless Asimmetrico per PS4 con Rainbow Six Siege è in offerta a 59 euro mentre il PRO Compact Controller Bianco o Nero per Xbox One e Xbox Series X/S con Rainbow Six Siege viene proposto a 49 euro.

In chiusura vi segnaliamo la promozione Speciale Usato valida fino al 26 dicembre: portando indietro in negozio una console usata riceverete una supervalutazione fino a 240 euro per PS4 PRO, fino a 200 euro per PS4 Slim, fino a 170 euro per Xbox One e fino a 180 euro per Nintendo Switch.