Gamelife: tutte le nuove offerte del volantino Spendimeno di agosto

Gamelife lancia il nuovo volantino Spendimeno valido fino al 2 settembre, con tantissime offerte per questa calda estate 2021. Promozioni esclusive su console, videogiochi, accessori, gadget, merchandising, LEGO, Funko Pop! e tantissimi altri prodotti.

Tra le offerte del volantino Spendimeno di Gamelife segnaliamo la promo su Xbox Series S: la console in bundle con abbonamento tre mesi a Xbox Game Pass costa 299 euro, inoltre speciale supervalutazione usato, compra Xbox Series S e porta indietro la tua console usata per risparmiare fino a 220 euro.

Spazio anche ai preordini di Nintendo Switch OLED ai giochi Switch: prenota Wario Ware Get It Together a 39 euro e Metroid Dread a 49 euro, offerte valide fino al 15 agosto. Da segnalare anche il bundle Nintendo Switch con The Legend of Zelda Skyward Sword HD a 359 euro. Online anche le nuove offerte PlayStation con PS4 500 GB + un gioco a scelta tra NBA 2K Playgrounds 2, Tom Clancy's The Division 2 e Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint a 299 euro.

Gamelife offre anche la possibilità di prenotare i videogiochi in uscita e di risparmiare portando l'usato, online e in store è possibile prenotare Far Cry 6, FIFA 22, Hot Wheels Unleashed, Deathloop, Tales of Arise, Death Stranding Director's Cut, Forza Horizon 5, NBA 2K22 e tutte le uscite più calde dell'autunno.

Tanti anche i videogiochi in offerta per tutte le console: qualche esempio? WWE 2K Battlegrounds a 16 euro, Watch Dogs Legion a 29 euro, Immortals Fenyx Rising a 31 euro, The Outer Worlds a 26 euro, Borderlands 3 a 16 euro e The Division 2 a 9 euro. Sconti anche sull'usato con Days Gone in vendita a 20 euro, Death Stranding a 18 euro, Cyberpunk 2077 a 35 euro e Monster Hunter Rise a 43 euro.

Infine, 3x2 sui Funko Pop, sconto del 20% su una selezione LEGO e prezzi ridotti per alcuni set della serie LEGO Super Mario, disponibili in catalogo anche le novità di agosto tra cui LEGO Super Mario Avventure di Luigi e Il Veliero Volante di Bowser.