Gamelife: online il volantino di settembre con nuove offerte e promozioni

E' online il nuovo volantino Spendimeno di Gamelife con tante nuove offerte per rendere meno amaro il ritorno dalle vacanze e la ripresa delle attività scolastiche e lavorative. Ecco le promozioni più interessanti online e in negozio.

Iniziamo con Nintendo Switch a 299 euro, inoltre le custodie per la console Nintendo vengono proposte con uno sconto del 30%, vari modelli disponibili. Da Gamelife torna anche la supervalutazione della tua vecchia console per acquistarne una nuova, la catena offre fino a 200 euro portando una PS4 PRO, fino a 180 euro su Nintendo Switch, fino a 150 euro su PS4 e fino a 110 euro di valutazione portando una console Xbox One S.

Continua la promo Xbox Series S, la piccola di casa Microsoft costa 299 euro con incluso abbonamento tre mesi a Xbox Game Pass e risparmi fino a 220 euro con una console usata, per maggiori informazioni il personale del punto vendita è a vostra completa disposizione.

Sconto del 25% sugli accessori Nacon e Viper Gaming, tra cui mouse, tastiere e tappetini, spazio anche ai preordini dei giochi più attesi dell'autunno tra cui Deathloop, Hot Wheels Unleashed, Mario Party Superstar, Life is Strange True Colors, FIFA 22, Far Cry 6 e Battlefield 2042.

Non manca poi lo spazio Back to School con zaini Pokemon, Fortnite, PlayStation e Super Mario a partire da 19 euro e prodotti di cancelleria (diari, penne, quaderni, temperamatite, righelli e tanto altro) a paritre da due euro. Infine, sconto del 20% sui set LEGO Ninjago, LEGO Friends e Spider-Man, oltre alle offerte sui giochi di società tra cui Monopoly Fortnite, Allegro Chirurgo, Mysterium e Santorini.