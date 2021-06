Gamelife presenta Buyback, vendi online i tuoi giochi usati, ecco come funziona

Gamelife vuole cambiare le regole del gioco (usato) proponendo un nuovo sistema per l’acquisto e il ritiro di videogiochi di seconda mano. Con l'iniziativa Buyback non sarà più necessario recarsi in negozio per riportare indietro il proprio usato ma si potrà effettuare l’intera procedura online, senza muoversi da casa.

Il funzionamento è semplicissimo, vi basterà navigare sul sito di Gamelife e cercare i videogiochi, le console o gli accessori che volete vendere, aprire le pagine dei prodotti e cliccare sul pulsante verde "Vendi il tuo usato", dovrete ripetere questo procedimento per ogni singolo articolo e una volta finito vi basterà cliccare sul carrello Usato da Vendere per andare al checkout. La valutazione del gioco è bene indicata a fianco del pulsante e non è in alcun modo trattabile.

GAMELIFE OFFERTA LANCIO BUYBACK

: avete due giochi da vendere? Ipotizziamo che questi siano Ratchet & Clank Rift Apart e FIFA 21, dalla home page del sito di Gamelife cercate i due giochi (per titolo o codice a barre) e cliccate poi sul pulsante Vendi il tuo usato in verde per aggiungerli al carrello. A questo punto vi basterà selezionare la voce Vai al Checkout per avere un recap generale di tutti gli articoli nel carrello "Usato da vendere" prima di procedere oltre dovrete selezionare la modalità di rimborso preferita tra credito da spendere da Gamelife o pagamento cash (tramite bonifico bancario), in questo caso riceverete il 70% della valutazione totale mentre con l’opzione credito otterrete il 100% del valore del vostro usato da spendere comodamente sull’eCommerce di Gamelife La procedura è molto semplice e veloce, durante il checkout vi verrà fornito l’indirizzo al quale spedire i prodotti, Gamelife si impegna a valutare e liquidare il vostro usato entro cinque giorni dal ricevimento del pacco, il rimborso sarà immediato. In caso uno o più articoli non siano ritenuti idonei, questi verranno restituiti al cliente. Per qualsiasi dubbio potete contattare l’assistenza clienti di Gamelife tramite telefono o compilando questo modulo Da martedì 29 giugno e per le prossime due settimane (fino al 18 luglio) anche tutti coloro che sceglieranno di ricevere il credito tramite cash su bonifico bancario otterranno il 100% della valutazione totale, senza la decurtazione del 30% normalmente applicata per questo metodo di accredito. La promozione è valida solamente per un periodo limitato, 14 giorni a partire da oggi, una volta terminata l'offerta sarà possibile ricevere il 100% della valutazione solamente scegliendo l'opzione credito da spendere sul sito di Gamelife.