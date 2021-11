Gamelife: risparmia con gli sconti del volantino Spendimeno di novembre

E' online il nuovo volantino Spendimeno Gamelife di novembre con una serie di sconti e offerte per risparmiare sull'acquisto di console, videogiochi, accessori e merchandising. Ecco le promozioni più interessanti valide online e nei negozi della catena.

E' ancora attiva la supervalutazione usato: acquistando una Xbox Series X o Xbox Series S e portando indietro una console usata riceverete una extravalutazione fino a 180 euro per Xbox One, fino a 170 euro per PS4 Slim, fino a 220 euro per PS4 PRO e fino. 200 euro per Nintendo Switch.

In offerta anche Nintendo Switch in bundle con Animal Crossing New Horizon a 339 euro, sono inoltre ancora aperti di prordini di Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente con Uovo di Manaphy e 7 Poke Ball come bonus preorder. Disponibile anche Nintendo Switch OLED a 349 euro, le nuove Amiibo Card di Animal Crossing Serie 5 ed i peluche di Animal Crossing.

Da segnalare anche la promozione su FIFA 22 per PS4 a 68 euro con incluso un gioco PlayStation Hits a scelta tra God of War, Nioh, Horizon Zero Dawn Complete Edition, Gran Turismo Sport, Uncharted The Nathan Drake Collection e LittleBigPlanet 3 solamente per citarne alcuni.

Sconti anche sui giochi Ubisoft con Watch Dogs Legion in vendita a 26 euro, Immortals Fenyx Rising a 29 euro e Assassin's Creed Valhalla a 35 euro. Non possiamo poi non citare i Super Mario Days con quattro giochi a 49 euro l'uno: Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey, Mario Golf Super Rush e Super Mario 3D World + Bowser's Fury. Infine da novembre arrivano i fumetti da Gamelife con le collane e le serie dei migliori editori come J-Pop, Star Comics e Panini Comics.