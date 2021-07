Gamelife SpendiMeno: arrivano le nuove offerte del volantino di luglio

E' uscito il nuovo volantino SpendiMeno di Gamelife di luglio con una serie di offerte su tantissimi prodotti, valide online e in negozio. Videogiochi, console, LEGO, accessori e gadget, ecco le promozioni da non perdere assolutamente.

Da Gamelife trovate gli accessori ufficiali della FIGC tra cui controller, cuffie e sedie gaming, in promozione a prezzo scontato per i clienti Livello PRO. Sul fronte hardware segnaliamo la promo PS4 Slim 500 GB con un gioco a scelta tra Ghost Recon Breakpoint, The Division 2 o NBA 2K Battlegrounds 2 a 299 euro, mentre Nintendo Switch Lite (vari colori disponibili) è in vendita a 199 euro.

Disponibili anche i preorder dei videogiochi più attesi della prossima stagione, con la possibilità di risparmiare portando indietro il tuo usato. Tra le novità in preordine troviamo Far Cry 6, The Legend of Zelda Skyward Sword HD, Deathloop, Marvel's Guardians of the Galaxy, Riders Republic, Metroid Dread, Hot Wheels Unleashed e F1 2021.

Continuando a parlare di offerte citiamo quattro promo esclusive per i clienti Livello PRO con GTA V Premium Edition a 26 euro, Super Mario Maker 2 e Splatoon 2 a 49 euro e BioShock The Collection a 16 euro. In offerta per tutti invece eFootball PES 2021 con skin controller UEFA Euro 2020 a 26 euro, Tennis World Tour 2 a 31 euro, The Outer Worlds a 31 euro, Need for Speed Heat a 26 euro, The Sims 4 a 16 euro e Star Wars Jedi Fallen Order a 29 euro. In chiusura, sconto del 20% su una serie di set LEGO e blaster Nerf in offerta.

E se volete risparmiare ancora di più vi ricordiamo che da Gamelife è attivo il servizio Buyback per vendere giochi, console e accessori direttamente online senza muoversi da casa ottenendo credito Gamelife (100% del valore) o cash (70% del valore) ma attenzione perchè fino al 18 luglio otterrete il 100% del valore anche scegliendo l'accredito su bonifico bancario.