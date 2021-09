Gamelife: tanti sconti su zaini, astucci e diari in vista del rientro a scuola

In vista del rientro a scuola, sempre più vicino, Gamelife ha lanciato la nuova promozione Back to School con numerosi sconti su zaini, astucci e articoli di cancelleria. Scopriamoli assieme!

Ce n'è per tutti i gusti: gli appassionati di Fortnite possono scegliere tra differenti zaini, come il modello Free Time Drift a 49 euro (anziché 55 euro) e l'Americano Lama Blu a 19 euro (invece di 40 euro), oppure ancora la Sacca Balletto Azzurro a 29 euro (invece di 35 euro). Per i fan di Nintendo c'è la coulisse con tasca di Super Mario a 15 euro (invece di 20 euro), lo zaino di Donkey Kong a 29 euro (al posto di 35 euro) e lo zaino di The Legend of Zelda Black Wood Boys a 29 euro (invece di 35 euro). Possessori di console PlayStation? Potete portare la vostra passione anche a scuola con lo zaino PlayStation Retro a 39 euro (anziché 45 euro) e il diario Playcomix 16 mesi a 15 euro (al posto di 18 euro).

Non mancano neppure degli sconti sugli astucci di Fortnite, oltre a prodotti dedicati all'NBA, a Minecraft e agli anime giapponesi. Vi consigliamo di consultare la selezione completa sul sito di Gamelife. Già che ci siete, date anche un'occhiata al volantino con le offerte di settembre e agli sconti sulle esclusive PlayStation.