Animal Crossing:New Horizon protagonista al Nintendo Treehouse in venti minuti di gameplay

Al termine del Nintendo Direct, è immediatamente iniziata la trasmissione del Nintendo Treehouse, durante la quale il team della Casa di Kyoto sta approfondendo il gameplay di diversi titoli della line-up di Nintendo Switch.

Tra i protagonisti troviamo anche Animal Crossing: New Horizon, nuovo capitolo dell'amata serie della Grande N. Annunciato per la prima volta nel corso del settembre 2018, la pubblicazione del gioco era originariamente prevista per il 2019. Tuttavia, il nuovo trailer di Animal Crossing New Horizon ha confermato che il gioco è stato posticipato al prossimo anno: la nuova data di uscita è ora fissata per il 20 marzo 2020.

Per ingannare l'attesa, tuttavia, i videogiocatori ansiosi di tornare ad immergersi nel mondo di Animal Crossing possono dedicarsi alla visione di una ricca sessione di gameplay, durante la quale sono state illustrate alcune delle meccaniche che caratterizzeranno il gioco. L'approfondimento vistosi durante il Nintendo Treehouse ha una durata di circa una ventina di minuti, potete dargli uno sguardo grazie al video disponibile in apertura alla news: cosa ve ne pare?



A termine dell'appuntamento, il produttore Hisashi Nogami e la game director Aya Kyogoku hanno inviato ai fan un messaggio tramite l'account Twitter ufficiale di Nintendo: lo trovate in calce a questa news!