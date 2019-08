Il gameplay di Astral Chain è il protagonista dell'ultimo Nintendo Minute

Se siete curiosi di scoprire ulteriori dettagli sull'attesissimo Astral Chain, allora non dovete assolutamente lasciarvi scappare il nuovo Nintendo Minute, durante il quale sono stati mostrati ben 15 lunghi minuti del titolo Platinum Games.

I due presentatori, Kit e Krysta, hanno giocato abbastanza da permettere a chi osserva il video di comprendere per bene il sistema di combattimento e quello di dialoghi a scelta multipla. Sebbene possa sembrare quasi superfluo specificarlo, va precisato che nel video potrebbero esserci dei piccoli spoiler su trama e meccaniche di gioco, quindi ve ne sconsigliamo la visione nel caso non voleste alcuna anticipazione sul gioco.

Vi ricordiamo che Astral Chain raggiungerà gli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 30 agosto 2019 in esclusiva su Nintendo Switch.

Nelle ultime ore sono inoltre state pubblicate nuove immagini di Astral Chain in attesa che il gioco torni a mostrarsi in occasione della GamesCom 2019, che inizierà proprio la prossima settimana. Pare inoltre che durante un'intervista agli sviluppatori di Astral Chain sia stato dichiarato che il gioco doveva inizialmente essere ambientato in un mondo magico fantasy medievale.

A proposito della console ibrida Nintendo, sapevate che alcuni utenti potranno passare gratuitamente al nuovo modello di Switch, dotato di batteria più performante e schermo di qualità migliore?