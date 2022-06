Il gameplay di Avowed tra moschetti, magia e stealth: nuovo rumor da Jez Corden

A seguito della sua presentazione ufficiale, Avowed non è più tornato a mostrarsi al pubblico, e sono tanti i giocatori che sperano in una nuova apparizione dell'RPG nel corso dell'imminente showcase di Xbox e Bethesda.

Nel mentre attendiamo questi ultimi giorni che ci separano dall'evento Microsoft, Jez Corden di Windows Central ha fornito nuovi dettagli sul ruolistico di Obsidian. Le nuove indiscrezioni, diffuse da Corden e Randa al Thor nel corso del nuovo podcast Defining Duke, lasciano immaginare un gameplay stratificato e condito dalla presenza di diverse armi e strategie messe a disposizione del giocatore.

I due hanno ricordato che Avowed è ambientato ad Eora, ovvero nello stesso universo di Pillars of Eternity, motivo per cui non c'è da sorprendersi che nel nuovo RPG di Obsidian ci saranno armi da fuoco come i moschetti. Il nostro alter ego sarà abile anche con l'arco e con la magia, e non mancherà nemmeno la possibilità di aggredire furtivamente i nostri nemici in modalità stealth.

Obsidian ha lasciato velatamente intendere che Avowed sarà tra i protagonisti dell'Xbox & Bethesda Games Showcase del 12 giugno, dunque non dovremmo attendere ancora a lungo prima di saperne di più. Secondo lo stesso Corden, Avowed sarà pubblicato su Xbox tra il Q1 e Q2 del 2023.