Gameplay di Borderlands 3: trapela online una breve clip di gioco

Il gameplay reveal di Borderlands 3 è previsto per la sera di domani, 1 maggio, ma in rete è già apparsa una breve clip che ci offre un'anteprima sugli interventi compiuti da Gearbox Software per evolvere l'esperienza di gioco del loro attesissimo looter shooter.

Il video che vi proponiamo in calce alla notizia mostra infatti un Cacciatore della Cripta intento a esplorare una stanza con delle casse piene di elementi di equipaggiamento e armi. Nei pochi secondi di scene di gioco osservabili possiamo notare le straordinarie similitudini tra l'interfaccia di Borderlands 3 e l'HUD a schermo dei precedenti capitoli della serie, seppur con delle piccole ma interessanti differenze.

Gli utenti più navigati dell'epopea sparatutto di Gearbox, infatti, avranno certamente notato la presenza del nuovo sistema di gestione delle statistiche delle armi (con punteggio "simil Destiny" per ciascun elemento del bottino), delle modifiche apportate dagli sviluppatori statunitensi nella scheda che illustra le caratteristiche di ciascuno oggetto contenuto nelle casse e, per queste ultime, una maggiore differenziazione tra le tipologie di contenitori in funzione dello stile dei rispettivi costruttori (nel video, ad esempio, possiamo osservare nel dettaglio le casse prodotte dalla Maliwan).

A partire dalle ore 19:00 di domani, 1 maggio, su queste pagine e sul canale Twitch di Everyeye.it seguiremo insieme a voi l'evento dedicato al gameplay reveal di Borderlands 3 e, con Francesco Fossetti a Los Angeles, avremo modo di scoprire quali interventi avrà mai compiuto il team di Randy Pitchford per far felici tutti gli appassionati di questa saga FPS free roaming a partire dal 13 settembre, in concomitanza con l'uscita di Borderlands 3 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.