Gameplay di Cyberpunk 2077: CD Projekt illustra le dinamiche a mondo aperto di Night City

In qualità di Senior Community Manager di CD Projekt RED, Pawel Burza ha tenuto una sessione di Domande e Risposte con gli appassionati di Cyberpunk 2077 per offrirci degli interessanti chiarimenti sulle meccaniche open world che sperimenteremo esplorando Night City assieme a V e a Johnny Silverhand.

Nel corso di questo importante Q&A che ha chiarito la lunghezza di Cyberpunk 2077 rispetto a The Witcher 3, Burza ha spiegato che l'utente potrà visitare ogni quartiere e zona di Night City indipendentemente dalle scelte compiute nel corso dell'avventura, eccezion fatta logicamente per quelle aree specifiche da esplorare nelle missioni più sensibili della trama.

Sempre in merito alle dinamiche free roaming e al rapporto tra V e il mondo di gioco, il dirigente di CD Projekt ribadisce che il titolo si servirà dell'esperienza maturata dal nostro alter-ego nelle sessioni open world e nelle missioni secondarie per offrirci l'opportunità di personalizzare in maniera approfondita i veicoli di V e il suo appartamento, anche se non ci sarà permesso acquistare nuove abitazioni.

Le dinamiche a mondo aperto di Cyberpunk 2077, a detta di Burza, saranno fortemente influenzate anche dal ciclo giorno/notte: le forze di polizia locali saranno più propense a non intervenire nei casi dei crimini di strada nelle ore notturne (soprattutto per quelli minori), mentre i criminali che popolano i bassifondi di Night City eviteranno di ricorrere alla violenza alla luce del Sole, a patto di non essere provocate in maniera plateale.

Per ultimo, ma decisamente non per ordine di importanza, arriva poi il chiarimento dell'autore di CD Projekt sulla volontà degli sviluppatori polacchi di introdurre quanti più livelli di difficoltà possibile prima dell'avvento di Cyberpunk 2077 nei negozi, che ricordiamo essere previsto per il 16 aprile del 2020 su PC, Xbox One, PS4 e Google Stadia. La versione next-gen, invece, non sarà disponibile al lancio di PS5 e Xbox Scarlett.