Gameplay di Cyberpunk 2077: ecco come funzionerà il sistema GDR di modifica delle armi

Nel corso dell'ora abbondante di video Q&A di Cyberpunk 2077 con lo spettacolare gameplay trailer Deep Dive, gli autori di CD Projekt hanno svelato tutta una serie di dettagli inediti sul sistema ruolistico deputato alla personalizzazione e al potenziamento delle armi.

A voler dar retta agli sviluppatori polacchi, il ricco arsenale a disposizione di V comprenderà tantissime tipologie di armi, con un ventaglio di opzioni di customizzazione ed evoluzione che farà la felicità sia degli amanti degli sparatutto che dei cultori dei giochi di ruolo.

Molte delle armi presenti nel gioco, ad esempio, vanteranno una modalità di fuoco secondaria che ne modificherà profondamente la "destinazione d'uso" in base alle necessità dell'utente: dalle pistole ai fucili automatici, fino ad arrivare alle armi bianche e agli equipaggiamenti ipertecnologici da netrunner, il nostro alter-ego sarà in grado di personalizzare ogni singolo aspetto del proprio arsenale.

Tale libertà di scelta, però, non si tradurrà in una serie ripetitiva di statistiche: ciascun produttore di armi presente nel gioco, esattamente come le Megacorporazioni che controllano Night City, avrà una sua storia e le sue tradizioni che si rifletterà nelle funzionalità uniche e nel carattere stesso delle armi di Cyberpunk 2077.

Per un ulteriore approfondimento su questo argomento, vi consigliamo di leggere il nostro articolo sulle armi di Cyberpunk 2077 dall'E3, ma prima ricordiamo a chi ci segue che l'epopea fantascientifica di V inizierà ufficialmente il 16 aprile del 2020 su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia.