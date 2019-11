Gameplay di Death Stranding: i primi 37 minuti del gioco si presentano in video in 4K

Siamo ufficialmente alla vigilia dell'esordio di Death Stranding: mancano infatti meno di ventiquattr'ore al lancio ufficiale di quest'attesa produzione videoludica.

Con venerdì 8 novembre ormai alle porte, i giocatori più curiosi hanno ora la possibilità di dare un primo sguardo al gioco di esordio di Kojima Productions. I colleghi di IGN.com hanno infatti pubblicato un interessante video gameplay interamente dedicato a Death Stranding. Il video, in risoluzione 4K, presenta al pubblico le fasi iniziali dell'avventura di Sam Porter Bridges, interpretato dall'attore Norman Reedus. Nel dettaglio, il filmato include al suo interno i primi 37 minuti di Death Stranding. Per avere un primo assaggio delle atmosfere, delle vicende e delle meccaniche a cui il team capitanato da Hideo Kojima ha dato vita, potete trovare il video gameplay direttamente in apertura a questa news: buona visione!



Ai lettori più curiosi, segnaliamo inoltre un'ulteriore occasione per fare conoscenza con il gioco di Kojima Productions. Nel corso della giornata odierna, giovedì 7 novembre, ha infatti preso il via la blind run di Death Stranding di Sabaku no Maiku. Potete accompagnarlo nel suo viaggio di scoperta seguendone il Canale YouTube: è ora disponibile il primo episodio. Anche la Redazione di Everyeye è ovviamente pronta a mostrarvi il titolo: il nostro Alessandro Bruni intratterrà la community con una diretta streaming dedicata al gameplay di Death Stranding, avviatasi alle ore 11:30 di giovedì 7 novembre e destinata a protrarsi sino al pomeriggio.