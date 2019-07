Gameplay di Death Stranding: Sam Bridges torna in azione nelle immagini di Hideo Kojima

Dopo aver confermato la propria partecipazione al Comic-Con di San Diego che si terrà dal 18 al 21 luglio, Hideo Kojima continua a offrirci scampoli di gameplay di Death Stranding attraverso delle immagini di gioco con protagonista Sam Bridges.

Le ultime fotografie scattate da Hideo ad una delle numerose postazioni di lavoro dei Kojima Productions ci regalano degli spettacolari scorci delle ambientazioni che esploreremo in questa ambiziosa avventura sci-fi in esclusiva su PlayStation 4. Sempre grazie a queste immagini possiamo intuire la grande varietà di elementi che avremo modo di cambiare per evolvere e personalizzare la tuta ipertecnologica del nostro alter-ego.

Come abbiamo potuto intuire osservando l'ultimo, spettacolare gameplay trailer con cui è stata annunciata la data di uscita di Death Stranding, l'equipaggiamento avrà un ruolo determinante nell'economia di gioco, specie in ragione delle parole pronunciate dallo stesso Kojima per ribadire che il suo nuovo kolossal fantascientifico non sarà né stealth né FPS.

A differenza degli altri screenshot in bianco e nero pubblicati da Hideo Kojima sulle pagine dei suoi profili Twitter ufficiali in lingua inglese e in giapponese, oltretutto, le ultime immagini proposteci dal papà di Metal Gear sono a colori e, così facendo, ci aiutano a immedesimarci nel ruolo del solitario Sam, il protagonista di Death Stranding interpretato dall'attore Norman Reedus. A questo punto non ci resta che ricordarvi che il lancio Death Stranding è previsto per l'8 novembre su PS4 e PS4 Pro, ma prima vi riproponiamo l'esilarante video del demake per PS1.