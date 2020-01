Gameplay di Disintegration: il gioco del co-creatore di Halo si mostra in azione in video

La presentazione ufficiale di Disintegration, contestuale alla pubblicazione del primo trailer del gioco, risale all'edizione 2019 della GamesCom di Colonia.

Durante l'importante evento videoludico, infatti, gli sviluppatori di V1 Interactive, capitanati da Marcus Lehto, co-creatore di Halo, hanno offerto al pubblico i primi dettagli sul progetto. In merito alla trama di Disintegration, ad esempio, è stato confermato che il gioco sarà caratterizzato da un'ambientazione legata ad un futuro distopico, in cui l'intera umanità si è trovata sull'orlo della scomparsa e della distruzione. Per far fronte all'emergenza, è stata concepita una particolare tecnologia, definita "Integration". Quest'ultima consente alle menti umane di "sopravvivere" grazie alla loro installazione all'interno di particolari armature meccaniche.

Ora, Disintegration è tornato a mostrarsi in azione. La redazione di IGN ha infatti avuto modo di dare un ulteriore sguardo alla nuova creazione di Lehto ed agli elementi che ne caratterizzeranno il gameplay. Grazie al video che trovate in apertura a questa news, è dunque possibile tornare nell'universo creato da V1 Interactive: vi auguriamo una buona visione! Vi auguriamo una buona visione!

In chiusura, vi rammentiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare un approfondimento interamente dedicato al gioco: il nostro Daniele D'Orefice ha infatti redatto un interessante provato di Disintegration.