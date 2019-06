Il gameplay di Dragon Ball Z Kakarot nella nostra Video Anteprima E3 2019

Dragon Ball Z Kakarot è il nome del nuovo videogioco di Bandai Namco dedicato alla celebre saga di Akira Toriyama: ecco le prime impressioni dall'E3 di Los Angeles.

Il titolo, sviluppato dal team di Cyberconnect 2, è tornato finalmente a mostrarsi al pubblico in occasione della fiera losangelina. Dal palco della conferenza Microsoft, è stato infatti trasmesso un nuovo trailer di Dragon Ball Z Kakarot, che ci ha consentito di dare un ulteriore sguardo a questa intrigante produzione, presente sullo showfloor dell'evento in forma di demo giocabile. Partita per la consueta trasferta oltreoceano, la redazione di Everyeye non poteva dunque astenersi dal raccontarvi in video le prime impressioni suscitatele da questa prova sul campo. Il prescelto per questo importante compito è il nostro Giuseppe Arace ed il filmato è disponibile, come da tradizione, direttamente in apertura a questa news: non ci resta dunque che augurarvi una buona visione!



Ne approfittiamo inoltre per ricordare ai lettori che Dragon Ball Z Kakarot è attualmente privo di una data di pubblicazione, ma il suo debutto è atteso per il periodo iniziale del 2020. Il gioco ispirato includerà al suo interno alcune delle battaglie più iconiche della saga nata dalla matita di Akira Toiyama, ma anche contenuti inediti.