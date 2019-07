Il gameplay di Elden Ring sarà mostrato alla Gamescom? Nuove informazioni da Bandai Namco

Mancano oramai poche settimane all'apertura della Gamescom 2019 e in molti si chiedono se sarà possibile assistere al primo video gameplay di Elden Ring durante la kermesse videoludica di Colonia che, lo ricordiamo, si terrà dal 20 al 24 agosto.

Dalle pagine dei principali forum di settore come ResetEra e Reddit, si moltiplicano i messaggi di chi chiede a Bandai Namco di esaudire il desiderio degli appassionati di action soulslike mostrando alla Gamescom 2019 del nuovo materiale multimediale dedicato al prossimo, attesissimo kolossal action ruolistico di From Software e George Martin per PC, PS4 e Xbox One.

Come ci ricordano i colleghi di GamingBolt, però, i vertici del publisher giapponese hanno già risposto a questa domanda stilando la lista dei videogiochi sotto etichetta Bandai Namco che saranno mostrati durante la manifestazione tedesca.

A dispetto di un catalogo incredibilmente ricco di titoli, infatti, non sembrerebbe esserci alcuna evidenza della presenza di Elden Ring, e tantomeno della pubblicazione del primo gameplay trailer: di conseguenza, salvo sorprese dell'ultimo momento ci sarà da pazientare ancora a lungo prima di immergerci nelle atmosfere fantasy di Elden Ring e di approfondirne la conoscenza delle meccaniche di gioco.

In compenso, grazie alle numerose interviste e dichiarazioni che si sono susseguite nelle convulse giornate dell'E3 2019 conosciamo già molto del prossimo soulslike degli autori di Dark Souls e Bloodborne, dalla componente open world alle somiglianze con gli altri Souls della casa di Hidetaka Miyazaki, fino ad arrivare all'approfondimento di Giuseppe Arace sul simbolismo celtico di Elden Ring.