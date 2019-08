FIFA 20 gameplay esclusivo: Piemonte Calcio (Juventus) contro Inter nella demo Gamescom

Dalla Gamescom arriva un nuovo video gameplay di FIFA 20: abbiamo provato la demo portata da EA alla fiera tedesca giocando una partita tra Piemonte Calcio (Juventus) e Inter. Andiamo a vedere com'è andata.

Certamente si tratta di una partita che potrà lasciare un minimo d'amaro in bocca per chi fosse ansioso di giocare il Derby d'Italia videoludico prima dell'imminente inizio della stagione calcistica, dato che per l'appunto la Juventus si chiama Piemonte Calcio e la sua divisa non è bianconera, ma come si suol dire, non si giudica un libro dalla copertina.

E allora badiamo alla sostanza, che è poi ciò che i fan del gioco alla fin della fiera pretendono: il gameplay. Nel video della nostra partita potete farvi un'idea più precisa di quelle che saranno le sensazioni joypad alla mano sul campo da calcio virtuale.

In attesa di poter finalmente mettere le mani sulla demo di FIFA 20, e prima della nostra recensione dunque, date un'occhiata al nostro video, che trovate come di consueto in cima alla news. Per approfondire, potete leggere la nostra anteprima della modalità Volta di FIFA 20, una sorta di ritorno in grande stile di FIFA Street, e il nostro speciale sulla rivalità ormai pluriennale tra FIFA e PES.