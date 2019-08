Il gameplay di Marvel's Avengers si mostra in una demo di 19 minuti

Com'era stato annunciato, Square Enix ha mostrato il primo video di gameplay di Marvel's Avengers, tratto dalla demo mostrata lo scorso E3 a porte chiuse per la stampa. Dopo la dimostrazione infatti, Crystal Dynamics aveva promesso di mostrare al pubblico il filmato durante la Gamescom, e così è stato.

In cima alla news dunque potete trovare ben 19 minuti di quella demo, un po' più "ripulita" a livello grafico. L'azione passa da Captain America a Iron Man, Hulk, Thor e Vedova Nera, e il livello mostrato avviene all'inizio della storia del gioco, e funge quasi da tutorial per ciascuno dei supereroi. Il giocatore inizia dunque a prendere confidenza coi superpoteri e lo stile di gioco di ciascuno dei protagonisti.

Inoltre la demo di Marvel's Avengers sarà giocabile alla Gamescom in corso per il pubblico, per cui i partecipanti potranno finalmente mettere le mani sul gioco. Noi per il momento ci accontentiamo di vederlo nel video. Che ve ne pare? Cosa vi aspettate dal gioco di Square Enix?

Per approfondire, sul nostro sito trovate tutte le ultime notizie su Marvel's Avengers, e anche la nostra anteprima di Marvel's Avengers basata proprio della demo mostrata all'E3. Per l'uscita del gioco bisognerà invece aspettare il prossimo 15 Maggio.