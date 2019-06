Gameplay di Marvel's Avengers: trapela online un video della demo E3

Su YouTube è apparso un frammento della demo E3 di Marvel's Avengers mostrata da Crystal Dynamics ai giornalisti di settore volati a Los Angeles per assistere all'annuncio del progetto nel corso della conferenza di Square Enix.

La scarsa qualità del filmato, registrato di nascosto da un anonimo spettatore della prova a porte chiuse, non ci aiuta a tratteggiare i contorni dell'esperienza di gioco della nuova avventura con protagonisti i Vendicatori. Il leak, qualora risultasse veritiero, ci permette comunque di intuire gli sforzi compiuti dagli sviluppatori di Crystal Dynamics per costruire un'impalcatura di gameplay particolarmente ricca, tra frenetiche sessioni action e combattimenti basati sull'utilizzo delle abilità peculiari dei singoli eroi interpretabili dagli appassionati.

Potete ammirare il video leak di Marvel's Avengers seguendo questo link. Nell'attesa di ricevere un chiarimento o una smentita da parte degli autori californiani, vi ricordiamo che il kolossal di Square Enix sarà disponibile a partire dal 15 maggio del prossimo anno su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia. Su queste pagine trovate anche il resoconto di Francesco Fossetti con tantissime informazioni inedite sulla demo E3 del gameplay di Marvel's Avengers.



Tra le informazioni condivise dagli sviluppatori americani durante le convulse giornate dell'E3 2019 citiamo l'assenza dell'open world in Marvel's Avengers e la possibilità, da parte degli emuli di Iron Man e dei suoi amici, di affrontare la campagna principale solo in single player. In compenso, Crystal Dynamics prevede di supportare attivamente il progetto con un programma post-lancio che prevederà delle espansioni con eroi e regioni gratis.