Il gameplay di Marvel's Spider-Man 2 vola e supera 15 milioni di visualizzazioni

E' stato uno dei video più visti del PlayStation Showcase di maggio, parliamo naturalmente del reveal gameplay di Marvel's Spider-Man 2, che in poche ore ha raccolto milioni di visualizzazioni su YouTube.

Prendendo in esame solamente YouTube siamo a oltre 15 milioni di visualizzazioni, il video pubblicato sul canale YouTube di PlayStation ha superato quota 7.4 milioni di views mentre l'upload del canale Marvel Entertainment arriva a ben 9.1 milioni per un totale così che supera le 15 milioni di visualizzazioni.

Tutto questo senza considerare eventuali reupload ed i canali social come Instagram e Twitter, dove pure il gameplay reveal di Marvel's Spider-Man 2 è andato molto bene. A 24 ore dal termine dello Showcase, la classifica dei video più visti vedeva al secondo posto (Marvel's Spider-Man 2 è sempre stato in prima posizione) Metal Gear Solid Delta Snake Eater seguito da Phantom Blade Zero sul gradino più basso del podio.

Marvel's Spider-Man 2 è ancora privo di una data di uscita, ci si aspettava un annuncio in tal senso durante lo Showcase di PlayStation ma Insomniac Games ha preferito limitarsi alla sola trasmissione del gameplay, dettagli come la data di uscita e le varie edizioni disponibili verranno comunicati più avanti nelle prossime settimane.