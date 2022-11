Il gameplay open world di Pokemon Scarlatto e Violetto: Paldea fa rima con libertà!

Ecco tutto quello che c'è da sapere sulle mille avventure di Pokemon Scarlatto e Violetto da vivere al lancio dell'attesa esclusiva Nintendo Switch: non c'è mai stata così tanta libertà in un gioco della serie!

Tutti gli Allenatori e le Allenatrici che visiteranno l'immensa regione di Paldea avranno l'opportunità di esplorare una mappa mai così ricca di contenuti, con missioni, compiti secondari e attività da svolgere facendo la spola tra i Centri Pokemon.

La sfida che Game Freak lancia a tutti i patiti della serie è perciò quella di immergersi nelle atmosfere di Paldea per saggiare le infinite possibilità offerte da una regione piena zeppa di Pokemon da scoprire e potenziare. Il cuore pulsante dell'esperienza di gioco sarà perciò rappresentato dalle battaglie che si svolgeranno nella cornice dei diversi biomi della mappa open world, ma non mancheranno le occasioni per intrecciare legami con i tanti PNG dei villaggi che imperlano Paldea.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia del nostro ultimo video e dell'approfondimento a firma di Cristina Bona su Pokemon Scarlatto e Violetto all'insegna della libertà, con tantissimi spunti di riflessione sulle attività da svolgere e sulle lotte da completare a partire dal 19 novembre su Nintendo Switch.