Gameplay reveal di Borderlands 3: Gearbox mostra in video l'Introduzione

Il CEO di Gearbox Randy Pitchford e il direttore creativo di Borderlands 3, Paul Sage, ci propongono la sequenza introduttiva della campagna principale del loro ambizioso sparatutto a mondo aperto per PC, PS4 e Xbox One.

Pur scremata del cinematic trailer, la video dimostrazione offertaci dagli autori statunitensi ci permette di riabbracciare quel simpaticone di Claptrap e di approfondire la conoscenza dei Children of the Vault, il nuovo culto emerso su Pandora dopo le note vicende che hanno interessato i Cacciatori della Cripta nella battaglia senza esclusione di colpi contro Jack il Bello.

Nel filmato possiamo indossare i panni della Sirena Amara e intuire il lavoro compiuto dal team di Gearbox per rimanere fedele alla tradizione della saga di Borderlands, senza però precludersi la possibilità di innestare degli elementi di innovazione nel gameplay e nella progressione narrativa dell'avventura. Scorrendo le scene del video, ad esempio, è impossibile non notare le nuove animazioni della scivolata in corsa e del doppio salto sulle pareti "in stile parkour" per superare delle sporgenze e raggiungere delle superfici elevate.

Sempre in merito al gameplay e alle dinamiche sparatutto confezionate dagli sviluppatori americani, notiamo inoltre la presenza delle abilità inedite conferite dai diversi costruttori di armi e l'utilizzo strategico dei barili per provocare danni elementali ai nemici di turno e spezzare il ritmo degli scontri a fuoco con i gruppi di avversari più numerosi e arcigni. Non poteva poi mancare il puro momento fan servirce in cui Pitchford pizzica le corde della nostalgia dei cultori della serie con la Stazione di Cambio Rapido per operare il ReSpec delle abilità del protagonista e modificarne la testa, la skin, i colori e le emote.

Prima di lasciarvi al nuovo gameplay trailer di Borderlands 3, ricordiamo a chi ci segue che il looter shooter di Gearbox arriverà il prossimo 13 settembre su PlayStation 4, Xbox One e in esclusiva Epic Store su PC.