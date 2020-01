Tanto gameplay e scene inedite nel nuovo trailer di Persona 5 Scramble

Con l'anno nuovo torna a mostrarsi anche Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers. Il primo Action RPG della serie di Persona arriverà in Giappone il 20 Febbraio 2020 su PlayStation 4 e Nintendo Switch, anche se stiamo ancora aspettando una data d'uscita ufficiale anche per l'Occidente.

Nel frattempo però Atlus ha deciso di mostrarne un nuovo trailer della durata di oltre tre minuti, che mostra diverse cutscene inedite, ma anche scene di gameplay, e che ci permetterà di farci un'idea del gioco ancora più approfondita.

Ma le novità non sono finite qui: il publisher ha infatti dichiarato di voler diffondere nuove informazioni su Persona 5 Scramble: The Phantom Striker, ogni giorno fino al 12 Gennaio, per cui aspettatevi qualcosa di nuovo anche nei prossimi giorni.

Prima di lasciarvi al trailer, che potete trovare come di consueto in cima alla news, vi ricordiamo che se volete approfondire sul gioco, sul nostro sito trovate tutte le ultime news e informazioni su Persona 5 Scramble. Potete dare sicuramente un'occhiata alla nostra anteprima di Persona 5 Scramble, oppure all'ultimo video di gameplay di Persona 5 Scramble mostrato proprio qualche giorno fa, alla fine dell'anno, da Atlus.

Che ne pensate? Quanto attendete la nuova incarnazione della serie e che cosa vi aspettate dal gioco?