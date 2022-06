Il gameplay di Sonic Frontiers non ha più segreti: il nuovo video svela il combat system

Dalle pagine di IGN.com, SEGA svela gli ultimi segreti del gameplay di Sonic Frontiers confezionando un video interamente dedicato al sistema di combattimento e agli attacchi speciali da utilizzare nell'esplorazione open world del Nuovo Regno.

Gli emuli del porcospino blu potranno sfrecciare in scenari aperti e fronteggiare i nemici compiendo tutta una serie di attività che porteranno Sonic a combattere contro creature a dir poco insolite.

Alle consuete sfide di raccolta degli anelli dorati che contraddistinguono da sempre questa storica serie, nel trailer proposto da IGN.com si sommano le missioni basate sulle battaglie contro gli esseri interdimensionali che infestano questa grande isola piena di biomi da esplorare e, ovviamente, di segreti da scoprire.

Nel nuovo filmato di gioco non mancano nemmeno le care, vecchie sessioni di grind su fili di metallo, i salti sulle piattaforme e le sfide per il completamento dei puzzle ambientali, seppur nella rinnovata ottica di un gameplay open world. Prima di lasciarvi al video di cui sopra, vi ricordiamo che Sonic Frontiers sarà disponibile nel corso delle prossime festività natalizie su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.