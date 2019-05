Il gameplay di Star Wars Jedi: Fallen Order sarà svelato all'E3 2019

Jay Ingram, community manager di Electronic Arts, lo aveva già lasciato intendere qualche settimana fa, ma ora abbiamo la conferma definitiva. In occasione dei festeggiamenti per lo Star Wars Day di ieri 4 maggio, la compagnia americana ha confermato che all'EA Play 2019 verrà mostrato per la prima volta il gameplay di Star Wars Jedi: Fallen Order.

La quarta edizione dell'EA Play si svolgerà dal 7 al 9 giugno all'Hollywood Palladium di Los Angeles, pochi giorni prima dell'apertura ufficiale dell'E3 2019, fissata invece per l' 11 giugno. Electronic Arts ha deciso di fare da sé ancora una volta organizzando un evento tutto suo, anche se sfrutterà ugualmente l'esposizione mediatica che solo una grande manifestazione come l'Electronic Entertainment Expo è in grado di garantire.

Cosa vi aspettate da Star Wars Jedi: Fallen Order? Il titolo sarà un action/adventure in terza persona, focalizzato interamente sul single player. Il protagonista dell'avventura sarà il giovane Padawan Kal Kestis, in fuga dopo l'annientamento del suo Ordine 66 avvenuto dopo la vittoria dell'Impero, narrata nel film Episodio III: La vendetta dei Sith. Il personaggio sarà interpretato da Cameron Monaghan, attore celebre per aver partecipato a serie come Shameless e Gotham. L'uscita di Star Wars Jedi: Fallen Order su PlayStation 4, Xbox One e PC è fissata per il 15 novembre. Per l'occasione, verranno rese disponibili due differenti edizioni: Standard e Deluxe Edition.