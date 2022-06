Gameplay di The Callisto Protocol: demo in mostra al Summer Game Fest del 9 giugno

Il giornalista e presentatore Geoff Keighley conferma la partecipazione di Striking Distance al Summer Game Fest: il team diretto da Glen Schofield salirà idealmente sul palco dell'evento digitale del 9 giugno per mostrare la prima demo del gameplay di The Callisto Protocol.

Una delle tante World Premiere della Summer Game Fest, di conseguenza, sarà dedicata al prossimo survival horror in salsa splatter del papà di Dead Space, come ribadisce sui social lo stesso Keighley esortando tutti gli appassionati del genere a non perdersi questo importante appuntamento.

Se il video di The Callisto Protocol dallo State of Play ci ha permesso di saggiare le potenzialità grafiche della nuova fatica horror di Schofield e compagni, la finestra multimediale che verrà aperta durante la Summer Game Fest si focalizzerà interamente sul gameplay per farci assistere a una sequenza ingame.

Lo showcase del Summer Game Fest organizzato da Geoff Keighley si terrà ufficialmente dalle ore 20:00 italiane di giovedì 9 giugno. Nel corso dell'evento ci saranno anche delle importanti novità su Gotham Knights, l'atteso action adventure cooperativo di WB Games Montreal con protagonisti i membri della Bat-Famiglia. Tornando a The Callisto Protocol, durante lo State of Play il team di Striking Distance ha annunciato la data d'uscita dell'erede spirituale di Dead Space, fissandola al 2 dicembre 2022 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.