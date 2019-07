Deck13 illustra le novità del sistema di combattimento di The Surge 2 con smembramenti

Così come abbiamo potuto approfondire grazie all'ultima anteprima di The Surge 2 a firma di Gabriele Laurino, il nuovo soulslike di Deck13 vanterà un sistema di combattimento basato sugli smembramenti.

Dalle colonne di TheSixthAxis, il produttore capo Johannes Bickle ha condiviso maggiori informazioni su queste particolari meccaniche di gameplay legate allo smembramento delle parti cibernetiche (e non solo) dei corpi dei nemici e dei boss maggiori di The Surge 2 affermando che "ogni avversario avrà punti deboli da attaccare e da tagliare, consentendo così ai giocatori di disattivare una particolare funzionalità o di rimuovere un'equipaggiamento del nemico. I boss, ad esempio, possono sopravvivere più a lungo a questo genere di smembramenti, di conseguenza potrai rimuovergli lo scudo, metterlo in ginocchio e raggiungere la testa che prima non era esposta".

Stando a Bickle, quindi, gli smembramenti non avranno solo una funzione estetica ma rappresenteranno un aspetto centrale dell'economia di gioco, come riferisce lui stesso aggiungendo a tal proposito che per migliorare il sistema di combattimento "avevamo bisogno di una base da cui partire per evolvere il gameplay. In fase di sviluppo ci siamo detti 'questo è il nostro nucleo e non lo toccheremo!', lo useremo per dare ai giocatori la libertà che desiderano. Anche il combattimento a distanza si baserà su questo elemento, lo abbiamo migliorato aggiungendo quindici moduli personalizzabili e potenziabili. In totale, per il vostro personaggio ci saranno più di venti opzioni di potenziamento".

Il lancio di The Surge 2 è previsto per il 24 settembre su PC, PS4 e Xbox One. Cosa ne pensate delle ultime dichiarazioni del produttore di Deck13?