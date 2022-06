Tanto gameplay all'Xbox & Bethesda Games Showcase: la previsione di Jeff Grubb

Si avvicina sempre più il momento dell'Xbox & Bethesda Games Showcase, l'evento che toglierà i veli ai prossimi titoli in arrivo su PC Windows e console Xbox e che ci permetterà di dare uno sguardo più ravvicinato ai progetti in via di sviluppo presso gli studi first party di Microsoft.

Sebbene quello dell'anno scorso sia stato un grande spettacolo, alcuni sono rimasti insoddisfatti del basso minutaggio di gameplay concesso da Microsoft . Stando a quanto riferisce l'insider Jeff Grubb, il colosso di Redmond è pienamente consapevole che i giocatori si aspettano quest'anno uno show ancor più corposo e maggiormente incentrato sul gameplay vero e proprio.

Secondo Grubb i fan non rimarranno scontenti sotto questo punto di vista, e andando più nello specifico afferma che sarà mostrato quasi certamente il gameplay di Avowed, il nuovo RPG di Obsidian Entertainment, e forse anche quello di Contraband di Avalanche Studios (anche se in questo caso le possibilità sono più flebili a causa dello sviluppo più recente e di rinvii interni). A quanto pare Phil Spencer ha messo in guardia i suoi studi sin dallo scorso anno, con l'intento di mostrare più gameplay rispetto alla passata edizione dell'evento.

La speranza è che Grubb possa azzeccare queste previsioni, tuttavia vi invitiamo come sempre a prendere con le dovute cautele quanto riportato. Per scoprire quanto ha in serbo Microsoft per i suoi fan, vi invitiamo a sintonizzarvi al canale Twitch di Everyeye.it il 12 giugno per seguire in diretta il grande evento.