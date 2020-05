Gamer Grandma, Guinness World Record: è ufficialmente la gamer più 'matura' su YouTube

Il videogioco, ormai è noto, è una passione che può coinvolgere ed includere persone di ogni età, con un'offerta complessiva da parte del medium in grado di adattarsi tanto ai giovanissimi quanto agli adulti.

E se di recente la pubblicazione del nuovo capitolo della saga Nintendo ha riportato l'attenzione del pubblico sull'amore dell'anziana signora Audie per Animal Crossing, ora è un'altra appassionata e "matura" giocatrice a divenire protagonista di una simpatica notizia. L'organizzazione dei Guinness World Record ha infatti selezionato ed nominato "Grandma Gamer" come la più anziana giocatrice attiva su di un Canale YouTube.

Al secolo Hanako Mori, età 90 anni, la donna giapponese ha per l'occasione raccontato la propria passione per i videogame in un'interessante video intervista, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Giocatrice innamorata del medium da ormai ben 39 anni, la signora ha svelato di trovare particolarmente divertente dedicarsi allo straming di giochi di genere action. Moltissimi i titoli citati da Grandma Gamer, che non esita ad immergersi con passione nemmeno in giochi frenetici come GTA 5.



Giocatrice dal 1981, Hanako Mori possiede una sterminata collezione di giochi, appartenenti alle più differenti ere videoludiche, in una collezione in grado di generare l'ammirazione di qualunque appassionato del medium!