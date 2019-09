Il gamer che non ti aspetti: Jonathan Davies dei Korn ama Borderlands 3 e i giochi facili

Se siete appassionati di musica, il nome di Jonathan Davies potrebbe risultarvi familiare: si tratta del nome del frontman dei Korn, band nu metal avviata negli anni '90 e tuttora in attività. Il cantante durante una recente intervista ha parlato del suo rapporto coi videogiochi.

Sebbene non si direbbe, visto il genere di musica suonata e l'energia incredibile che trasmettono sul palco i Korn, Davies è in realtà un amante dei giochi colorati e spensierati come la trilogia di Spyro e di Crash Bandicoot, e uno dei suoi giochi preferiti è Toy Story 3: The Video Game. "Toy Story 3 è un gioco davvero figo. Ci gioco ancora, anche se è uscito da anni, perché è ancora così valido. Quando mi annoio e voglio estranearmi un po', ci gioco e faccio tutte quelle missioncine che ci sono, sono divertenti".

Ma non di soli platform vive il cantante. Anzi, all'inizio del 2000, Davies si era talmente appassionato ai videogame da volerne creare uno tutto suo, chiamato Pop Scars. Una sorta di picchiaduro che comprendeva le partecipazioni di altri nomi della musica come i Limp Bizkit e Marilyn Manson: "Tutte le più grandi pop e rock star all'epoca volevano farlo. Avevamo un accordo con un'azienda di gaming, ma hanno dovuto tirarsi indietro perché hanno dovuto riorganizzarsi internamente per creare altri giochi. Non se n'è fatto niente insomma, ma era davvero bello".

Ed ora? In quale videogioco vorrebbe apparire Jonathan Davies? La sua prima risposta è stata Fortnite: pur non giocandoci lui in prima persona, i suoi figli ne sono appassionati. Poi però inizia a parlare di Borderlands, di cui è un grande fan. Il cantante non riesce a staccarsi dal terzo capitolo della saga, e chissà che in futuro non venga aggiunto un NPC in una side quest magari con le sue fattezze.

L'intervista si è poi conclusa parlando della difficoltà nei giochi, un argomento sempreverde nelle discussioni tra gamer. Secondo Davies, alcuni videogiochi sono belli, ma non sono per tutti, il che è un problema. Uno su tutti? Cuphead.

"È troppo difficile, non mi ci diverto. Ad alcune persone piace la sfida, ma a me no, io voglio solo giocare. Datemi una modalità facile per favore, voglio solo godermelo!"

Che ne pensate delle sue parole?