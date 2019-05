Gamer Village approda a La Spezia nel weekend del 18-19 maggio

Dopo il successo della tappa di Lanciano, Gamer Village torna sabato 18 e domenica 19 maggio negli spazi del Centro Commerciale Le Terrazze di La Spezia, per un nuovo weekend all'insegna del divertimento assoluto: la partecipazione, come di consueto, è totalmente gratuita!

Presso il Centro Commerciale Le Terrazze (Via Fontevivo 17, 19125 La Spezia, Italy) vi aspettano due giorni di tornei e gioco libero, grazie alle venti postazioni equipaggiate con PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, simulatori di guida e PlayStation VR. I videogiochi presenti a questa tappa saranno FIFA 19, Mario Kart 8 Deluxe, Forza Motorsport 7, Dragon Ball FighterZ, NBA 2K19, Dead or Alive 6, Street Fighter V e VR Experience.

Una selezione come sempre variegata e all'insegna del gaming competitivo. I titoli si renderanno infatti protagonisti di una serie di tornei che si svolgeranno in entrambe le giornate in tre distinte sessioni. Gli orari saranno comunicati in sede. L'area rimarrà aperta tutti e due i giorni dalle 11:00 alle 21:00. Tutte le postazioni di gioco saranno liberamente fruibili da chiunque, dai curiosi ai principianti, fino ad arrivare ai giocatori esperti che potranno mettersi alla prova sfidando i propri amici.



Il Tour di Gamer Village continuerà nelle prossime settimane in altre città come Lodi, Biella, Monfalcone e Roma, tutte le novità sulle date in programma vi invitiamo a seguire Gamer Village Italia su Instagram e Facebook!