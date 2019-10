Gamer Village arriva ad Ascoli Piceno nel weekend con PES 2020, Mario Kart 8 e Fortnite

Dopo la tappa di Pinerolo dello scorso weekend, la carovana di Gamer Village si sposta questo fine settimana ad Ascoli Piceno, presso il Centro Commerciale Al Battente (Via del Commercio, 52, 63100 Ascoli Piceno AP) con postazioni di gioco libere e tornei per tutti.

All'interno degli spazi del Centro Commerciale al Battente vi aspetta un weekend con i migliori videogiochi del momento, tra cui Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch, eFootball PES 2020, Fortnite, Street Fighter V e le migliori esperienze in Realtà Virtuale.

L'area Gamer Village sarà aperta sabato e domenica dalle 10:30 alle 19:30, mentre i tornei si svolgeranno in tre turni giornalieri: 11:30, 15:30 e 17:30. I vincitori saranno premiati con gadget esclusivi. Info e regolamenti saranno reperibili presso il desk accettazione nella galleria del centro commerciale. Tutte le postazioni sono liberamente accessibili mentre per i tornei è richiesta l'iscrizione (gratuita).

Nelle prossime settimane il tour di Gamer Village si sposterà a Modena (9-10 novembre) e altre tappe sono previste per la stagioneautunno/inverno. Per non perdervi nessuna novità vi invitiamo a seguire Gamer Village Italia su Instagram e Facebook!