Gamer Village arriva a Bibbiena (Arezzo) il 22/23 settembre con FIFA, Mario Kart e MotoGP

Nuovo appuntamento con il tour di Gamer Village: prossima tappa a Bibbiena (Arezzo) all'interno del Centro Commerciale Il Casentino. Appuntamento sabato 22 e domenica 23 settembre con tornei, gioco libero, tutorial e tante altre attività gratuite.

L'Area Gaming Centro Commerciale Il Casentino sarà attiva sabato 22 dalle 10:30 alle 19:30 e domenica 23 dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00. Tra i giochi presenti trovano spazio FIFA 18, Forza Motorsport 7 (con simulatore di guida), Mario Kart 8 Deluxe, MotoGP 18 e Street Fighter V.

Street Fighter 5

Forte di un roster recentemente aggiornato con nuovi lottatori, Street Fighter 5 si presenta come uno dei picchiaduro più completi e amati dagli appassionati del genere. Provalo gratis nelle tappe del tour di Gamer Village!

Mario Kart 8 Deluxe

La corsa più pazza del mondo a bordo di velocissimi Go-Kart in compagnia di Mario, Yoshi, Peach, Luigi, Toad, Wario, Donkey Kong, Bowser e tutte le altre mascotte Nintendo!

Forza Motorsport 7

L'acclamato racing game di Microsoft torna nelle tappe di Gamer Village con a disposizione due simulatori per provare il brivido della velocità su pista!

FIFA 18

Appuntamento classico del tour di Gamer Village, FIFA 18 è il videogioco di calcio più venduto al mondo, disponibile anche nella tappa di Bibbiena.

MotoGP 18

Vivi l'emozione della massima serie motoristica su due ruote grazie al videogioco ufficiale della MotoGP sviluppato da Milestone, un'esperienza veloce e adrenalinica per tutti gli appassionati di corse.

Presso l'Area Gaming di Gamer Village potrete accedere alle sessioni di gioco libero, alle lezioni con un coach e partecipare ai tornei dei titoli citati sopra, con in palio gadget esclusivi per i vincitori. Tre gli orari previsti ogni giorno per le sfide a Mario Kart 8 Deluxe, FIFA 18 e Forza Motorsport 7: 11:00 (primo turno), 16:00 (secondo turno) e 18:00 (terzo e ultimo turno), l'iscrizione (assolutamente gratuita, come tutte le altre attività) può essere effettuata in loco nei giorni e agli orari indicati presso l'accettazione situata nella galleria del Centro.

Appuntamento quindi a Bibbiena (Arezzo) presso il Centro Commerciale Il Casentino, vi aspettiamo! Per maggiori vi invitiamo a cliccare Mi Piace sulla pagina Facebook Gamer Village Italia, il tour di Gamer Village continuerà anche nelle prossime settimane con nuove tappe a Parma e Padova e in tante altre città italiane!