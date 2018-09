Gamer Village arriva a Parma il 29/30 settembre con FIFA 19, Mario Kart e Street Fighter 5

Nuovo appuntamento con il tour di Gamer Village: la nuova tappa si terrà a Parma presso il Centro Commerciale Centro Torri. Appuntamento sabato 29 e domenica 30 settembre con tornei, gioco libero, tutorial e tante altre attività gratuite, oltre ad una interessante novità...

L'Area Gaming Centro Commerciale Centro Torri sarà attiva sabato e domenica dalle 10:30 alle 19:30. Tra i giochi presenti trovano spazio Mario Kart 8 Deluxe, Street Fighter V e FIFA 19, grande novità della tappa di Parma.

FIFA 19

Il nuovo gioco di calcio EA Sports arriverà venerdì nei negozi, questo weekend potrete provarlo liberamente e iscrivevi al torneo di FIFA 19!

Street Fighter 5

Forte di un roster recentemente aggiornato con nuovi lottatori, Street Fighter 5 si presenta come uno dei picchiaduro più completi e amati dagli appassionati del genere. Provalo gratis nelle tappe del tour di Gamer Village!

Mario Kart 8 Deluxe

La corsa più pazza del mondo a bordo di velocissimi Go-Kart in compagnia di Mario, Yoshi, Peach, Luigi, Toad, Wario, Donkey Kong, Bowser e tutte le altre mascotte Nintendo!

Presso l'Area Gaming di Gamer Village potrete accedere alle sessioni di gioco libero, alle lezioni con un coach e partecipare ai tornei dei titoli citati sopra, con in palio gadget esclusivi per i vincitori. Tre gli orari previsti ogni giorno per le sfide a Mario Kart 8 Deluxe, FIFA 19 e Street Fighter V: 11:30 (primo turno), 15:30 (secondo turno) e 17:30 (terzo e ultimo turno), l'iscrizione (assolutamente gratuita, come tutte le altre attività) può essere effettuata in loco nei giorni e agli orari indicati presso l'accettazione situata nella galleria del Centro.

Appuntamento quindi a Parma presso il Centro Commerciale Centro Torri, vi aspettiamo! Per maggiori vi invitiamo a cliccare Mi Piace sulla pagina Facebook Gamer Village Italia, il tour di Gamer Village continuerà anche nelle prossime settimane con nuove tappe a Padova e in tante altre città italiane!