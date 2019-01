Gamer Village arriva a Rovigo il 2/3 febbraio con FIFA, Mario Kart e Dragon Ball FighterZ

Dopo il successo della tappa di Trevi (che ha visto la partecipazione di oltre 600 giocatori) il tour di Gamer Village arriva in Veneto, a Rovigo, nei giorni di sabato 2 e domenica 3 febbraio, con i giochi più caldi del momento...

Gamer Village Rovigo (2 e 3 febbraio 2019)

Appuntamento presso il Centro Commerciale Il Faro (Via O. Scavazza, 1769, 45020 Giacciano con Baruchella RO) per divertirsi con una ricca selezione di giochi, dall'apprezzatissimo FIFA 19 a Mario Kart 8 Deluxe, passando per F1 2018 (con simulatore di guida) e due picchiaduro amatissimi dagli appassionati come Street Fighter V e Dragon Ball FighterZ...

L'Area Gaming di Gamer Village sarà aperta tutti (ingresso libero) nelle giornate di sabato e domenica dalle 10:30 alle 19:30, i tornei (con in palio gadget esclusivi per i vincitori) invecr saranno suddivisi in tre turni con orario di avvio fissato alle 11:30, 15:30 e 17:30. L'iscrizione è completamente gratuita e può essere effettuata presso l'accettazione presente nella galleria del Centro Commerciale Il Faro.

Dopo la data di Rovigo Gamer Village Tour proseguirà il suo viaggio lungo lo stivale anche nelle prossime settimane, facendo tappa a febbraio a Livorno, Perugia e Udine, su Everyeye.it troverete presto le informazioni su tutti gli appuntamenti in programma. Per anteprime, foto e curiosità vi invitiamo invece a seguire le pagine social ufficiali su Instagram e Facebook.