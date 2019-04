Gamer Village vi aspetta a Empoli nel weekend 6 e 7 aprile 2019

Gamer Village torna questo fine settimana con una nuova tappa preso il Centro Commerciale Centro Empoli (Via Raffaello Sanzio, 199, 50053 Empoli FI) per un nuovo weekend all'insegna del divertimento con i videogiochi sportivi più caldi della stagione!

L'Area Gaming all'interno del Centro Empoli sarà apertura sabato e domenica con orario continuato dalle 10:30 alle 19:30 per tornei, sfide e gioco libero con FIFA 19, MotoGP 18, NBA 2K19, Mario Kart 8 Deluxe e Forza Motorsport 7 con simulatore di guida, per provare l'ebrezza della velocità come in pista.

Le postazioni gioco sono liberamente accessibili mentre per partecipare ai tornei sarà necessario iscriversi (iscrizione gratuita) presso lo spazio Gamer Village situato nella galleria del Centro Commerciale Centro Empoli, aperta negli orari riportati qui sopra. Tre i turni giornalieri per i tornei: 11.30, 15.30 e 17.30, i vincitori riceveranno gadget e premi esclusivi.

Ad aprile Gamer Village farà tappa anche a Lanciano (13-14 aprile) e Isernia (27-28 aprile), per tutti gli aggiornamenti sulle prossime date in programma vi invitiamo a seguire Gamer Village Italia su Instagram e Facebook!