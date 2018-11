Gamer Village: doppia tappa a Perugia e Campobasso questo weekend!

Doppia tappa, doppio divertimento! Questo weekend il tour di Gamer Village raddoppia con due appuntamenti a Perugia (Centro Commerciale Quasar Village) e Campobasso (Centro Commerciale Centro del Molise). Di seguito, tutti i dettagli.

Gamer Village Perugia (23/24/25 novembre)

In occasione del Black Friday, da venerdì 23 a domenica 25 novembre il Centro Commerciale Quasar Village ospiterà la nuova tappa del tour di Gamer Village con 12 postazioni di gioco (compresi due simulatori di guida) dedicate ai titoli più popolari del momento: FIFA 19, Mario Kart 8 Deluxe, Dragon Ball FighterZ, Super Mario Party e F1 2018. Ogni giorno tre turni per i tornei e area gaming con postazioni liberamente utilizzabili secondo i seguenti orari:

Tornei

Venerdì 23 novembre - Primo Turno (16:30), Secondo Turno (18:30), Terzo Turno (20:30)

Sabato e domenica - Primo Turno (11:30), Secondo Turno (15:30), Terzo Turno (17:30)

L'area gaming sarà aperta dalle 15:00 alle 23:00 nella giornata di venerdì' e dalle 10:30 alle 19:30 nel fine settimana. Come sempre, presso l'accoglienza del Centro Commerciale Quasar Village sarà possibile ricevere informazioni sulle attività e iscriversi ai tornei (iscrizione gratuita), ricordiamo che per i vincitori delle varie tappe sono previsti gadget esclusivi.

Gamer Village Campobasso (24 e 25 novembre)

La tappa di Campobasso si svolgerà nel weekend del 24 e 25 novembre presso il Centro Commerciale Centro del Molise con area gaming aperta dalle 10:30 alle 19:30 e tre turni per i tornei (gratuiti) ovvero 11:30 (primo turno), 15:30 (secondo turno) e 17:30 (terzo turno).

Tra i giochi presenti troveranno spazio FIFA 19, Super Mario Party, Street Fighter V, Mario Kart 8 Deluxe e le migliori esperienze VR in Realtà Virtuale. Anche in questo caso, sono previsti gadget per i vincitori dei tornei!

Per maggiori informazioni su questa e sulle prossime tappe del Tour di Gamer Village vi invitiamo a seguire i profili Facebook e Instagram di Game Village Italia.