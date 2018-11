Gamer Village a Isernia il 17/18 novembre con Mario Kart 8, FIFA 19 e Super Mario Party

Anche questo weekend torna il tour Gamer Village con un nuovo appuntamento a Insernia previsto per sabato 17 e domenica 18 novembre negli spazi del Centro Commerciale In Piazza.

L'area gaming situata all'interno del Centro Commerciale In Piazza D'Isernia (Località Nunziatella S.S.17 86170 Isernia IS), sarà aperta nei giorni di sabato e domenica dalle 10:30 alle 19:30 mentre i tornei si terranno in entrambe le giornate su tre turni: 11:30, 15:30 e 17:30, ovviamente con iscrizione gratuita e gadget esclusivi per i vincitori, così come gratuito è anche l'accesso alle postazioni di gioco.

La tappa di Gamer Village del 17 e 18 novembre novembre metterà a disposizione giochi Mario Kart 8 Deluxe e Super Mario Party per Nintendo Switch, oltre a Street Fighter V e FIFA 19 (uno dei titoli più amati dai giocatori italiani), senza dimenticare le migliori esperienze in realtà virtuale per PlayStation VR, a disposizione di tutti i visitatori.

Iscrizione ai tornei e regolamento sono disponibili presso l'accoglienza dello del Centro Commerciale In Piazza. Maggiori informazioni sui profili Facebook e Instagram di Game Village Italia.