Gamer Village a S. Benedetto del Tronto dal 24 al 26 agosto con PES 2019, FIFA e MotoGP!

Dopo una breve pausa estiva, il tour di Gamer Village riprende a pieno regime e vi aspetta questo fine settimana a San Benedetto del Tronto (AP) negli spazi del Centro Commerciale PortoGrande. Appuntamento dal 24 al 26 agosto con tantissime attività e nuovi giochi a disposizione, come la demo dell'attesissimo PES 2019!

Negli spazi del Centro Commerciale PortoGrande troverete ben 12 postazioni di gioco accessibili dalle 10:30 alle 19:30. Tra queste trovano spazio anche due simulatori di guida, per un'esperienza a 360 gradi. Tra i giochi presenti troverete FIFA 18, Forza Motorsport 7, Mario Kart 8 Deluxe, MotoGP 18 e PES 2019 (Demo).

Pro Evolution Soccer 2019

La grande novità di Gamer Village, prova in anteprima PES 2019 (Demo) in vista del lancio previsto per il 30 agosto!

Forza Motorsport 7

Il racing game targato Microsoft torna nelle tappe di Gamer Village con tanto di simulatore... esperienza imperdibile per gli appassionati di giochi di corse!

MotoGP 18

Vivi l'emozione della massima serie motoristica su due ruote grazie al videogioco ufficiale della MotoGP, disponibile in prova libera per tutti!

FIFA 18

Il campionato di Serie A è ufficialmente iniziato da pochi giorni, la febbre per Cristiano Ronaldo ha invaso l'Italia... quale miglior occasione per divertirsi con FIFA 18?

Mario Kart 8 Deluxe

Frenetiche corse arcade in compagnia di Mario, Yoshi, Peach, Luigi, Toad, Wario, Donkey Kong, Bowser... scendi in pista e trionfa nella corsa più pazza del mondo!

Presso l'Area Gaming di Gamer Village potrete accedere alle sessioni di gioco libero, alle lezioni con un coach e partecipare ai tornei dei titoli citati sopra, con in palio gadget esclusivi per i vincitori. Tre gli orari previsti per le competizion di FIFA 18, Mario Kart 8 Deluxe e Forza Motorsport 7: 11:30, 15:30 e 17:30, l'iscrizione (assolutamente gratuita, come tutte le altre attività) può essere effettuata in loco nei giorni e agli orari indicati presso l'accettazione situata nella galleria del Centro.

Appuntamento quindi a San Bendetto del Tronto (AP) presso il Centro Commerciale Porto Grande, vi aspettiamo! Per maggiori vi invitiamo a cliccare Mi Piace sulla pagina Facebook Gamer Village Italia, il tour di Gamer Village continuerà anche nei prossimi mesi con nuove tappe a Chieti, Ascoli Piceno, Castelfranco Veneto, Arezzo, Parma e Padova.