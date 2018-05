Gamer Village, seconda tappa dal 31 maggio al 3 giugno presso il CC La Cartiera di Pompei

Dalla consolidata collaborazione tra Everyeye.it e IGE (Italian Gaming Entertainment) è nato lo scorso inverno Gamer Village, area gaming itinerante con protagonisti i videogiochi più caldi e giocati del momento. La seconda tappa si terrà questo fine settimana, dal 31 maggio al 3 giugno, di seguito tutti i dettagli.

Il secondo evento targato Gamer Village si svolgerà dal 31 maggio al 3 giugno 2018 presso il Centro Commerciale La Cartiera di Pompei (Napoli). Ogni giorno l'area gaming con ben venti postazioni di gioco sarà fruibile liberamente, la partecipazione è completamente gratuita.

I titoli presenti al primo appuntamento in programma saranno FIFA 18, Forza Motorsport 7, Street Fighter V, Mario Kart 8 Deluxe, NBA 2K18, MotoGP 17 e Laser League. L'obiettivo di Everyeye e IGE è quello di far giocare il maggior numero di videogiocatori in ogni parte della nostra penisola, da nord a sud, da est a ovest... isole comprese!

Il Gamer Village si sposterà durante l'anno in diversi centri commerciali dislocati in tutta Italia. L'area ospiterà numerose postazioni di gioco, equipaggiate con le console PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. I partecipanti potranno condividere la grande passione per i videogiochi con la community di Everyeye, prendere parte a tornei amatoriali e competitivi oppure limitarsi a provare i titoli presenti. Non mancheranno neppure alcune postazioni dedicate alla Realtà Virtuale, nella quale i giocatori saranno liberi di immergersi.

Vi aspettiamo numerosi alla tappa di Pompei (Napoli), per maggiori informazioni, aggiornamenti e per scoprire dove si svolgeranno le prossime tappe del Gamer Village, restate sintonizzati su Everyeye.it oppure lasciate un like sulla pagina Facebook Gamer Village Italia.