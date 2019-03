Gamer Village fa tappa a Campobasso nel weekend del 30 e 31 marzo

Dopo una breve pausa, il prossimo fine settimana torna Gamer Village! Il 30 e 31 marzo il tour nazionale farà tappa a Campobasso, nel Centro Commerciale Centro del Molise sito in Via Colle delle Api, 20. Si prospettano due giorni di divertimento assoluto, tornei e gioco libero: la partecipazione all'evento, come di consueto, è totalmente gratuita!

L'area gaming sarà accessibile dalle ore 10:30 alle ore 19:30 di sabato e domenica, ed ospiterà alcuni dei titoli più caldi del momento, ovvero FIFA 19, Dead or Alive 6, Mario Kart 8 Deluxe, Dragon Ball Fighter Z e Forza Motorsport 7. Come avrete sicuramente notato, si tratta di giochi altamente competitivi che si renderanno protagonisti di una serie di tornei che si svolgeranno in entrambe le giornate in tre distinte sessioni: la prima dalle 11:30, la seconda dalle 15:30 e infine l'ultima dalle 17:30.

I vincitori dei tornei verranno premiati con gadget esclusivi. Tutte le informazioni e i regolamenti delle competizioni saranno reperibili presso il desk accettazione Gamer Village presente nella galleria del centro commerciale, nei giorni e negli orari sopra riportati. Un evento al quale tutti i giocatori molisani non possono assolutamente mancare! Per maggiori informazioni sul Centro del Molise, vi rimandiamo alla pagina Facebook del centro commerciale. Archiviato il mese di marzo, Gamer Village si metterà nuovamente in marcia: il tour nazionale farà tappa a Empoli il 6-7 aprile, a Lanciano il 13-14 aprile e a Isernia il 27-28 aprile.